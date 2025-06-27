Ferrari представила новую гоночную версию 296-й модели. Она дебютирует в сезоне-2026

В преддверии запланированного на предстоящий уикенд марафона «24 часа Спа» компания Ferrari представила обновлённую гоночную машину на базе 296-й модели — Ferrari 296 GT3 Evo. Она была разработана на основе опыта, полученного инженерами при работе с 296 GT3, представленной в соревнованиях GT и гонках на выносливость, и дебютирует в сезоне-2026.

Ferrari 296 GT3 Evo Фото: Ferrari

Новинка сохранила двигатель от 296 GT3 — трёхлитровый твин-турбо V6 с углом развала цилиндров 120° мощностью 447 кВт (608 л. с.). Он, как и в предыдущей версии, выдвинут немного вперёд и расположен ниже, чем в дорожной 296 GTB. При этом у 296 GT3 Evo двигатель наклонён на 2°, чтобы обеспечить больше пространства для заднего диффузора.

Ferrari 296 GT3 Evo Фото: Ferrari

Кроме того, Ferrari 296 GT3 Evo получила более эффективную аэродинамику, которая сделала автомобиль более предсказуемым и стабильным, сохранив его прежнюю производительность. Отмечается, что для 296 GT3 Evo инженеры полностью переработали кузов, изменили профили сплиттера и переднего края днища, а также вентиляционные отверстия в передних арках, усовершенствовали форму заднего диффузора.

Ferrari 296 GT3 Evo Фото: Ferrari

За счёт этого машина стала менее уязвима к турбулентному потоку грязного воздуха от автомобилей впереди. Эти усовершенствования также позволили увеличить поток воздуха к передним тормозам на 20%. Также, по словам создателей, кинематика передней и задней подвески была изменена таким образом, чтобы снизить нагрузку на компоненты и увеличить их надёжность.

Ferrari GT3 Evo Фото: Ferrari

Отметим, что на счету Ferrari 296 GT3 победы в «24 часах Нюрбургринга» 2023 года, «24 часах Дейтоны» 2024-го (класс GTD Pro) и гонках чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC), а также чемпионский титул GT World Challenge Europe Endurance Cup 2024 года. По данным Ferrari, 296 GT3 участвовала в 343 гонках и выиграла 140 из них.

Кабина Ferrari 296 GT3 Evo Фото: Ferrari

Ранее Ferrari представила новую дорожную версию 296 GTB — 296 Speciale и её открытый вариант 296 Speciale A. Позднее дебютировала особая версия 296 Speciale в конфигурации Piloti Ferrari — она создана в честь побед гиперкаров «Скудерии» в WEC.