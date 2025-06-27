Цолов взял поул в квалификации Формулы-3 в Австрии, Бенавидес — 2-й, Стрёмстед — третий

В пятницу, 27 мая, в Шпильберге, Австрия, завершилась квалификация шестого этапа в сезоне 2025 года Формулы-3. Поул завоевал болгарский гонщик команды «Кампос» Никола Цолов. Второе время показал американский пилот Брэд Бенавидес из «АИКС Рейсинг». Третий — Ноа Стрёмстед («Трайдент»).

Формула-3. Австрия. Квалификация.

1. Никола Цолов («Кампос») — 1:20.743.

2. Брэд Бенавидес («АИКС Рейсинг») +0.176.

3. Ноа Стрёмстед («Трайдент») +0.178.

4. Бруно дель Пино («МП Мотоспорт») +0.194.

5. Тасанапол Интрафувасак («Кампос») +0.222.

6. Каллум Войзин («Роден») +0.258.

7. Рафаэл Камара («Трайдент») +0.268.

8. Уго Угочукву («Према») +0.272.

9. Брандо Бадоер («Према») +0.276.

10. Чарли Вурц («Трайдент») +0.297.