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Формула-3 — Австрия — результаты квалификации

Цолов взял поул в квалификации Формулы-3 в Австрии, Бенавидес — 2-й, Стрёмстед — третий
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В пятницу, 27 мая, в Шпильберге, Австрия, завершилась квалификация шестого этапа в сезоне 2025 года Формулы-3. Поул завоевал болгарский гонщик команды «Кампос» Никола Цолов. Второе время показал американский пилот Брэд Бенавидес из «АИКС Рейсинг». Третий — Ноа Стрёмстед («Трайдент»).

Формула-3. Австрия. Квалификация.

1. Никола Цолов («Кампос») — 1:20.743.
2. Брэд Бенавидес («АИКС Рейсинг») +0.176.
3. Ноа Стрёмстед («Трайдент») +0.178.
4. Бруно дель Пино («МП Мотоспорт») +0.194.
5. Тасанапол Интрафувасак («Кампос») +0.222.
6. Каллум Войзин («Роден») +0.258.
7. Рафаэл Камара («Трайдент») +0.268.
8. Уго Угочукву («Према») +0.272.
9. Брандо Бадоер («Према») +0.276.
10. Чарли Вурц («Трайдент») +0.297.

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