Гасли: поговорил со всем руководством по телефону после ухода де Мео

Французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли рассказал о своей реакции на уход генерального директора проекта Луки де Мео.

«Лука — тот, кто привёл меня в команду. Для меня эта история была важной. Я переговорил со всеми по телефону, а именно с Лукой и другими людьми, задействованными на уровне руководства. Мне нужно было подтверждение относительно проекта, в котором я участвовал с момента прихода в «Альпин».

Это нормальные разговоры, если учитывать ситуацию, однако нет никаких опасений относительно того, что будет дальше. У меня есть необходимая информация, но, как вы понимаете, я не могу обнародовать их. Я позволю команде рассказать больше подробностей. Для меня лично было важно провести эти разговоры, они были очень ясными и сейчас я всё предельно понимаю. Это самое главное.

В Энстоуне некоторые люди задают вопросы, и это нормально. Однако Флавио уже дал ответы, и все знают, где они находятся. Случившееся ничего не меняет в предстоящей работе или в развитии команды», — приводит слова Гасли Nextgen-Auto.