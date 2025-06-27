Вольф не отрицает переговоров с Ферстаппеном о месте в «Мерседесе»

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф ответил, ведёт ли коллектив переговоры с четырёхкратным чемпионом серии Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

«Переговоры с Ферстаппеном? Что ж, опять же, мы вступаем на территорию, которую я не хотел бы здесь обсуждать, но люди говорят, люди исследуют. И самое главное, что в нашей организации мы прозрачны. Однако это ни на миллиметр не меняет моего мнения о Джордже, его способностях или о чём-либо ещё.

Нравится мне это или нет, но я поддерживаю то, что говорит Джордж [об отношениях с Ферстаппеном], и я всегда встану на сторону своего гонщика, и в нашей команде нет таких вещей, которые запрещено говорить. Думаю, что наша команда очень прозрачна в отношении того, что мы делаем, что планируем, и мы были такими с тех пор, как меня назначили ответственным за это. Так что проблема не в этом.

И на данный момент очевидно, что вам нужно подумать о том, что произойдёт в будущем. Однако это ничего не меняет из того, что я говорил ранее о Джордже или Кими, о составе, которым я чрезвычайно доволен. У нас [сейчас] есть два пилота, которые уже давно участвуют в нашей программе, и я очень рад, что у меня есть такие люди, которые отлично проявят себя в построении будущего команды. Так что ситуация немного отличается», — приводит слова Вольфа издание Motorsport Week.