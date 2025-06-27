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Тото Вольф раскритиковал «Ред Булл» за протесты после Гран-при Канады

Тото Вольф раскритиковал «Ред Булл» за протесты после Гран-при Канады
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф раскритиковал протесты коллектива «Ред Булл» после Гран-при Канады. Напомним, австрийцы остались недовольными действиями Джорджа Расселла в конце гонки под машиной безопасности.

«Я думаю, что протестовать абсолютно законно. Мы боремся за победы в гонках и чемпионатах. Если у вас есть мнение, что то, что вы видели, неправильно, тогда вам следует протестовать. Но есть некоторые из этих действий, которые на самом деле просто нереальны.

Протест против того, что вы называете неспортивным поведением… Рискованно, или вы протестуете против машины, которая не держит 10 корпусов от машины безопасности, что ж, он всё равно должен соблюдать дельту. Есть вещи, которые, с моей точки зрения, должны быть опротестованы или законно опротестованы, а есть те, которые просто не имеют шансов.

Затем вы ждёте два часа, прежде чем начать протестовать по-настоящему, потому что вам нужно понять, на чём вообще его обосновать. Вы внезапно отменяете один протест, а потом мы все ждём по пять часов. Все опаздывают на самолёты, едут домой, и в итоге мы получаем результат, который был немного предсказуем. Это то, что я посчитал ненужным», — приводит слова Вольфа издание GPblog.

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