Норрис — лучший во второй практике ГП Австрии, Пиастри — 2-й, Ферстаппен — 3-й

В пятницу, 27 июня, в Шпильберге состоялась вторая тренировка 11-го этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Австрии. Лучшее время показал британский гонщик «Макларена» Ландо Норриса, его партнёр Оскар Пиастри — второй, Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — третий.

Формула-1. Гран-при Австрии. Вторая тренировка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:04.580.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.157.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.318.

4. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.442.

5. Шарль Леклер («Феррари») +0.610.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.649.

7. Юки Цунода («Ред Булл») +0.712.

8. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.831.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.877.

10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.931.

11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.957.

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.963.

13. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.967.

14. Пьер Гасли («Альпин») +1.033.

15. Эстебан Окон («Хаас») +1.118.

16. Александер Албон («Уильямс») +1.185.

17. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.234.

18. Оливер Берман («Хаас») +1.255.

19. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.338.

20. Франко Колапинто («Альпин») +1.596.