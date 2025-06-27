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Формула-1 — Гран-при Австрии 2025— результаты второй тренировки

Норрис — лучший во второй практике ГП Австрии, Пиастри — 2-й, Ферстаппен — 3-й
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В пятницу, 27 июня, в Шпильберге состоялась вторая тренировка 11-го этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Австрии. Лучшее время показал британский гонщик «Макларена» Ландо Норриса, его партнёр Оскар Пиастри — второй, Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — третий.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Свободная практика 2
27 июня 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:04.580
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.157
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.318

Формула-1. Гран-при Австрии. Вторая тренировка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:04.580.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.157.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.318.
4. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.442.
5. Шарль Леклер («Феррари») +0.610.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.649.
7. Юки Цунода («Ред Булл») +0.712.
8. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.831.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.877.
10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.931.
11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.957.
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.963.
13. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.967.
14. Пьер Гасли («Альпин») +1.033.
15. Эстебан Окон («Хаас») +1.118.
16. Александер Албон («Уильямс») +1.185.
17. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.234.
18. Оливер Берман («Хаас») +1.255.
19. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.338.
20. Франко Колапинто («Альпин») +1.596.

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