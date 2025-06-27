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Хэмилтон получил предупреждение за блокировку Антонелли во время практики в Австрии

Хэмилтон получил предупреждение за блокировку Антонелли во время практики в Австрии
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40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», получил предупреждение за блокировку итальянского пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли во время второй тренировки Гран-при Австрии.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Свободная практика 2
27 июня 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:04.580
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.157
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.318

«Пилот болида №44, хотя и постоянно смотрел в зеркала после того, как команда сообщила ему о приближении болида №12, медленно двигался по трассе на подходе к повороту №4 и тем самым без необходимости помешал болиду №12, которому пришлось предпринять манёвр уклонения.

Пилот болида №44 извинился сразу после того, как осознал свою ошибку. Стюарды пришли к выводу, что, несмотря на более мягкий подход к блокировкам на свободных заездах, в этом не было необходимости и что предупреждение гонщику оправданно», — говорится в официальном заявлении стюардов.

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