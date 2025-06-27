Хэмилтон получил предупреждение за блокировку Антонелли во время практики в Австрии

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», получил предупреждение за блокировку итальянского пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли во время второй тренировки Гран-при Австрии.
«Пилот болида №44, хотя и постоянно смотрел в зеркала после того, как команда сообщила ему о приближении болида №12, медленно двигался по трассе на подходе к повороту №4 и тем самым без необходимости помешал болиду №12, которому пришлось предпринять манёвр уклонения.
Пилот болида №44 извинился сразу после того, как осознал свою ошибку. Стюарды пришли к выводу, что, несмотря на более мягкий подход к блокировкам на свободных заездах, в этом не было необходимости и что предупреждение гонщику оправданно», — говорится в официальном заявлении стюардов.
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