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«Прямолинеен. Это приятно». Ферстаппен — о работе с новым инженером в Австрии

«Прямолинеен. Это приятно». Ферстаппен — о работе с новым инженером в Австрии
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» рассказал, как ему работается без своего гоночного инженера Джанпьеро Ламбьязе, который пропускает Гран-при Австрии по личным причинам. Его заменил Саймон Ренни, который ранее был гоночным инженером Даниэля Риккардо и Александера Албона.

«Пока что у Саймона всё шло очень хорошо. Конечно, я давно знаю Саймона по его работе на другой стороне гаража, и я взаимодействую с ним также на симуляторе, и у него в любом случае большой опыт. Так что сегодня всё прошло очень, очень хорошо. Он был прямолинеен, и это было приятно.

В целом пятница прошла спокойно. У нас не возникло никаких серьёзных проблем. Просто немного не хватает скорости, а также у нас много недостаточной поворачиваемости машины — как на коротких, так и на длинных трассах. Так что это то, от чего мы должны попытаться избавиться», — приводит слова Ферстаппена издание RaceFans.

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