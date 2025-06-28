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Продаётся Pontiac GTO, на котором Вин Дизель ездил в фильме «Три Икса»

Продаётся Pontiac GTO, на котором Вин Дизель ездил в фильме «Три Икса»
Pontiac GTO из фильма «Три Икса»
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На площадке Motor Car Classics на продажу выставлен один из пяти Pontiac GTO 1967 года, на котором в фильме «Три Икса», вышедшем на экраны в 2002-м, ездил персонаж Вина Дизеля.

Pontiac GTO из фильма «Три Икса»

Pontiac GTO из фильма «Три Икса»

Фото: motorcarclassics.com

В общей сложности для съёмок картины было подготовлено пять экземпляров Pontiac GTO, над ними работал известный голливудский тюнер Эдди Пол. Выставленная на Motor Car Classics машина оснащена 6,6-литровым двигателем V8 мощностью 249 кВт (339 л. с.) и автоматической трансмиссией.

Pontiac GTO из фильма «Три Икса»

Pontiac GTO из фильма «Три Икса»

Фото: motorcarclassics.com

Машина сохранила облик времени съёмок, а в салоне остались бутафорские тумблеры и переключатели, добавленные для фильма. Кроме того, на боковые двери нанесены наклейки с логотипом фильма. Пробег машины — около 60 км.

Салон Pontiac GTO из фильма «Три Икса»

Салон Pontiac GTO из фильма «Три Икса»

Фото: motorcarclassics.com

Стоимость автомобиля — $ 79,9 тыс.

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