«Макс доволен». Марко — об отставании Ферстаппена на три десятые от «Макларенов» в Австрии

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко подвёл итоги двух тренировок Гран-при Австрии. Макс Ферстаппен показал третье время во второй практике.

«Мы немного приблизились к «Макларенам», однако они по-прежнему остаются фаворитами. Давайте посмотрим, сможем ли мы найти что-нибудь ещё в машине, но, по-моему, там очень узкое окно. Вы знаете, мы видели в сотых секундах четыре или пять машин. Сегодня температура была относительно низкой. Давайте посмотрим, какой прогноз на завтра. Гораздо более высокие температуры, на что это повлияет.

Мы считаем, что отрыв по темпу не превышает и трёх десятых. С учётом расхода топлива он меньше, однако мы всё равно отстаём, так что это очевидно. Конкурентоспособность в воскресенье будет зависеть от того, как долго вы сможете поддерживать свои шины в рабочем состоянии. Макс был доволен. Вы не слышали, чтобы он жаловался.

В принципе, наши обновления работают. Я имею в виду, что это небольшой шаг, но он даёт нам надежду», — приводит слова Марко издание GPblog.