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Норрис оценил обновления «Макларена» для Гран-при Австрии

Норрис оценил обновления «Макларена» для Гран-при Австрии
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Гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий «Макларен», подвёл итоги двух пятничных тренировок, оценив работу обновлений болида.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Свободная практика 2
27 июня 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:04.580
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.157
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.318

«Я не возражал против того, чтобы посидеть в первой практике на пит-уолле (из-за замены на Алекса Данна. — Прим. «Чемпионата»). На самом деле, я чувствовал себя там намного спокойнее, чем в машине. Но мне всегда нравилась эта трасса. Машина чувствовала себя хорошо с самого начала. Утром, после первой практики, Алекс дал мне хорошую обратную связь, и я сразу же оказался на трассе, что не может не радовать.

Привезённые обновления определённо правильно были раскрыты ко второй практике. Теперь нам просто нужно понять, хотим ли мы завтра бо́льшего, меньшего или чего-то среднего. Так что это хороший шаг вперёд, однако, надеюсь, мы сможем выжать ещё немного скорости.

Макс не сильно отстаёт, и они обычно значительно прибавляют к субботе. Так что завтра всё равно будет непросто — так всегда бывает. Нет причин, по которым этого не должно быть. Но мы будем упорно трудиться, чтобы сократить этот разрыв настолько, насколько это возможно», — приводит слова Норриса издание F1i.

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