Новый гиперкар Koenigsegg установил рекорд трассы в Швеции

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Уникальный гиперкар Koenigsegg Sadair’s Spear, построенный на базе Koenigsegg Jesko, установил новый рекорд трассы «Готланд Ринг» в Швеции. Предыдущий рекорд был случайно установлен Николасом Лильей на Koenigsegg Jesko Attack — 2:56.97, однако в середине июня тест-пилот Koenigsegg Маркус Лунд показал на Sadair’s Spear время 2:55.88.

Права на видео принадлежат Koenigsegg. Посмотреть ролик полностью вы можете на официальном YouTube-канале Koenigsegg.

Создание Koenigsegg Sadair’s Spear было приурочено к 80-летию Йеско фон Кёнигсегга, отца основателя компании Кристиана фон Кёнигсегга. Модель носит имя лошади, на которой известный в Швеции жокей Йеско фон Кёнигсегг выступил в своей последней гонке.

Автомобиль оснащается 5-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 968 кВт (1316 л. с.). При использовании в качестве топлива 85-процентного этанола мотор выдаёт 1211 кВт (1646 л. с.).