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Шарль Леклер указал на слабое место «Феррари» после тренировок Гран-при Австрии

Шарль Леклер указал на слабое место «Феррари» после тренировок Гран-при Австрии
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Австрии Формулы-1. В первой части свободных заездов монегаск оставался на пит-уолле, так что отдал машину резервисту команды Дино Бегановичу, а во второй сессии Леклер стал пятым.

«Я первый раз оказался за рулём машины только во второй тренировке, но сразу же почувствовал себя на трассе легко. Вместе с тем я ещё не там, где надо, в плане ощущений от болида. Как обычно, наш гоночный темп хорош, однако в то же время есть над чем поработать, чтобы улучшить квалификационную скорость, чтобы мы могли стартовать выше и бороться впереди пелотона в воскресенье», — приводит слова Леклера официальный сайт «Феррари».

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