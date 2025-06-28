Льюис Хэмилтон высказался после 10-го места во второй тренировке Гран-при Австрии

Британский гонщик «Феррари» семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Австрии. После девятого результата в первой части свободных заездов Хэмилтон занял 10-ю позицию во второй.

«Мы потеряли некоторое время в первой практике из-за проблем с коробкой передач, что немного отбросило нас назад. Вторая тренировка прошла более гладко, но мы ещё не там, где хотим, в плане темпа. Есть над чем поработать вечером, и мы продолжим искать правильные корректировки вместе с командой», — приводит слова Льюиса Хэмилтона пресс-служба итальянской гоночной команды.

Быстрейшее время во второй сессии показал представитель «Макларена» Ландо Норрис.