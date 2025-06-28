Экс-президент «Феррари» занял руководящую должность в McLaren Group

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло назначен директором McLaren Group Holdings Limited в пятницу, 27 июня, сообщило издание Racingnews365.

Среди других действующих директоров значатся Пол Уолш, который является исполнительным председателем McLaren Group, а также Зак Браун, занимающий пост генерального директора «Макларен Рейсинг» и отвечающий за развитие коллектива в автоспорте.

Ди Монтедземоло, долгое время работавший в «Феррари», нанял в 1990-х Жана Тодта, Михаэля Шумахера и Росса Брауна, которые ранее добивались успеха в команде с Ники Лаудой в 1970-х годах.

Он покинул «Феррари» в сентябре 2014 года.