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«Шаг назад». Расселл — о двух тренировках Гран-при Австрии

«Шаг назад». Расселл — о двух тренировках Гран-при Австрии
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» подвёл итоги двух пятничных тренировок 11-го этапа Гран-при Австрии. Во второй практике он показал шестое время.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Свободная практика 2
27 июня 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:04.580
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.157
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.318

«Сегодня у нас появились небольшие проблемы, но первая практика соответствовала нашим ожиданиям перед уикендом. На второй тренировке у нас был высокий квалификационный темп, что стало для нас небольшим сюрпризом. Баланс машины чувствовался хорошо, однако во второй практике мы сделали небольшой шаг назад. Мы разберёмся с этим ночью и постараемся вернуться в ту точку, которую мы нашли в первый час практики.

В субботу сделаем всё возможное, но с учётом темпа «Макларена» нам будет сложно бороться за поул-позицию. Надеюсь, мы сможем попасть в первую пятёрку, однако мы также понимаем, насколько сильно гоночный темп диктует ваш результат здесь. Асфальт здесь абразивный, а наша работа с шинами в последнее время не была сильной стороной. Мы будем упорно пытаться оптимизировать болид и посмотрим, чего мы сможем добиться в оставшуюся часть уикенда», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.

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