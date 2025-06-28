«Шаг назад». Расселл — о двух тренировках Гран-при Австрии

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» подвёл итоги двух пятничных тренировок 11-го этапа Гран-при Австрии. Во второй практике он показал шестое время.

«Сегодня у нас появились небольшие проблемы, но первая практика соответствовала нашим ожиданиям перед уикендом. На второй тренировке у нас был высокий квалификационный темп, что стало для нас небольшим сюрпризом. Баланс машины чувствовался хорошо, однако во второй практике мы сделали небольшой шаг назад. Мы разберёмся с этим ночью и постараемся вернуться в ту точку, которую мы нашли в первый час практики.

В субботу сделаем всё возможное, но с учётом темпа «Макларена» нам будет сложно бороться за поул-позицию. Надеюсь, мы сможем попасть в первую пятёрку, однако мы также понимаем, насколько сильно гоночный темп диктует ваш результат здесь. Асфальт здесь абразивный, а наша работа с шинами в последнее время не была сильной стороной. Мы будем упорно пытаться оптимизировать болид и посмотрим, чего мы сможем добиться в оставшуюся часть уикенда», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.