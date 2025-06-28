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Вольф — о будущем Антонелли: в «Мерседесе» не доверили бы место не потенциальному чемпиону

Вольф — о будущем Антонелли: в «Мерседесе» не доверили бы место не потенциальному чемпиону
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о будущем итальянского пилота коллектива Андреа Кими Антонелли.

«На данном этапе [в Формуле-1] работа с шинами стала очень сложным процессом. Недостаточно быть быстрым в квалификационном или в гоночном темпе. Важно использовать шины так, чтобы они не проскальзывали и не перегревались.

Посмотрите на Оскара Пиастри. Ему потребовалось полтора года, чтобы достичь уровня Ландо Норриса, и в 2025 году он [Пиастри] впервые вышел вперёд. Антонелли, вероятно, потребуется трёхлетняя программа. Именно столько времени требуется молодому гонщику, чтобы бросить вызов более опытному и быстрому партнёру по команде.

Но мы бы никогда не доверили это место гонщику, которого мы не считаем потенциальным чемпионом мира», — приводит слова Вольфа издание Bloomberg.

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