Вольф — о будущем Антонелли: в «Мерседесе» не доверили бы место не потенциальному чемпиону

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о будущем итальянского пилота коллектива Андреа Кими Антонелли.

«На данном этапе [в Формуле-1] работа с шинами стала очень сложным процессом. Недостаточно быть быстрым в квалификационном или в гоночном темпе. Важно использовать шины так, чтобы они не проскальзывали и не перегревались.

Посмотрите на Оскара Пиастри. Ему потребовалось полтора года, чтобы достичь уровня Ландо Норриса, и в 2025 году он [Пиастри] впервые вышел вперёд. Антонелли, вероятно, потребуется трёхлетняя программа. Именно столько времени требуется молодому гонщику, чтобы бросить вызов более опытному и быстрому партнёру по команде.

Но мы бы никогда не доверили это место гонщику, которого мы не считаем потенциальным чемпионом мира», — приводит слова Вольфа издание Bloomberg.