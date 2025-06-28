«Всего лишь слухи». Хорнер — о возможном переходе Ферстаппена в «Мерседес»

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о возможном переходе четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена в коллектив «Мерседес».

«Честно говоря, мы не придаём этому большого значения. Это всего лишь слухи. Мы очень хорошо знаем, в каком положении мы находимся с Максом и в каком положении находится наш контракт с ним. Так что да, на данный момент всё остальное — просто шумиха.

Очевидно, что цель состоит в том, чтобы попытаться сократить отставание от «Макларенов». Надеюсь, мы добьёмся этого», — сказал Хорнер в эфире Viaplay.

Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не стал отрицать переговоров с гонщиком.