Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ферстаппен близко к нам. Расселл? Я не уверен». Пиастри — о шансах «Макларена» в Австрии

«Ферстаппен близко к нам. Расселл? Я не уверен». Пиастри — о шансах «Макларена» в Австрии
Аудио-версия:
Комментарии

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», высказался о шансах коллектива на Гран-при Австрии после двух практик.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Свободная практика 2
27 июня 2025, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:04.580
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.157
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.318

«В пятницу всё выглядело довольно неплохо. Макс по-прежнему близок к нам. Так что, я думаю, в этот уикенд он определённо будет представлять угрозу, но машина чувствует себя хорошо. Я думаю, что скорость неплохая. Такой позитивный первый день. Так что Макс будет биться за поул. Джордж… я не уверен. Думаю, что «Мерседес» выглядел очень быстрым в первой практике, но во второй уже не так силён.

Почему у нас с Ландо разные конфигурации обновлений? Есть нюансы. Я не использую детали, которые были привезены в Канаду, потому что они не являются усовершенствованием. Это просто разные элементы. Так что все детали, которые, по нашему мнению, сделают болид быстрее, есть на обеих машинах. Так что я был доволен своим болидом в Канаде.

Как всегда, когда у нас появляются новые детали, мы проводим различные тесты на разных автомобилях. Я уверен, что всё движется в правильном направлении. Трудно сказать, насколько и в каком количестве, но я поговорю с командой позже», — приводит слова Пиастри издание Autosport.

Материалы по теме
Норрис оценил обновления «Макларена» для Гран-при Австрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android