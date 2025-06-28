«Ферстаппен близко к нам. Расселл? Я не уверен». Пиастри — о шансах «Макларена» в Австрии

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», высказался о шансах коллектива на Гран-при Австрии после двух практик.

«В пятницу всё выглядело довольно неплохо. Макс по-прежнему близок к нам. Так что, я думаю, в этот уикенд он определённо будет представлять угрозу, но машина чувствует себя хорошо. Я думаю, что скорость неплохая. Такой позитивный первый день. Так что Макс будет биться за поул. Джордж… я не уверен. Думаю, что «Мерседес» выглядел очень быстрым в первой практике, но во второй уже не так силён.

Почему у нас с Ландо разные конфигурации обновлений? Есть нюансы. Я не использую детали, которые были привезены в Канаду, потому что они не являются усовершенствованием. Это просто разные элементы. Так что все детали, которые, по нашему мнению, сделают болид быстрее, есть на обеих машинах. Так что я был доволен своим болидом в Канаде.

Как всегда, когда у нас появляются новые детали, мы проводим различные тесты на разных автомобилях. Я уверен, что всё движется в правильном направлении. Трудно сказать, насколько и в каком количестве, но я поговорю с командой позже», — приводит слова Пиастри издание Autosport.