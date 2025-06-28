«Почти отстал на секунду». Хэмилтон — о темпе «Феррари» в Австрии

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», высказался о темпе SF-25 на Гран-при Австрии после двух практик.

«Была проделана огромная работа по улучшению днища, но, как вы видите, это не повлияло на нашу конкурентоспособность. Машина работает неплохо, но мы сильно отстаём в скорости. Нам нужно разобраться с этим. Мы просто продолжим давить и постараемся увеличить темп, и посмотрим, чего мы сможем добиться.

Очевидно, что мы все очень близки друг с другом в топ-10, так что десятая часть может иметь значение, поэтому мы будем работать над тем, чтобы добиться хотя бы этого за одну ночь. Утром у нас возникли проблемы с коробкой передач, что, очевидно, было непросто, и это расстроило всех в гараже, потому что ребята отлично поработали.

Они продолжали доливать топливо, но мы смогли проехать только один круг, поэтому не могли проехать в гоночном темпе. Я думаю, мы справились с этим. Они отлично поработали, заменив коробку передач и подготовив машину ко второй практике. Шарль отстал на шесть десятых. Я был близок к секунде. Это не идеально, но я думаю, что нам предстоит многому научиться, поэтому мы внесём некоторые изменения. Надеюсь, мы сможем попытаться подобраться немного ближе. Но мы точно не будем в лидерах», — приводит слова Хэмилтона издание Crash.