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«Дайте определение этого слова». Вольф — о том, что не «флиртует» с Ферстаппеном

«Дайте определение этого слова». Вольф — о том, что не «флиртует» с Ферстаппеном
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал свои слова о том, что в 2024-м заявил об отсутствии «флирта» с четырёхкратным чемпионом серии Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

«Дайте определение слова «флирт». Нет, у нас ничего не изменилось. В этом смысле флирта не существует. Вы можете флиртовать или вести беседы.

Ну, я могу представить себе любой состав. У меня были [Нико] Росберг и [Льюис] Хэмилтон, которые сражались за титул чемпиона мира, так что всё остальное — проще простого. Так что да, есть свои плюсы и минусы в том, чтобы два гонщика упорно боролись друг с другом, и мы видели примеры, когда это работало, а когда нет», — приводит слова Вольфа издание Motorsport Week.

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