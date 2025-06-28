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Формула-3 — Австрия — Спринт

Уортон выиграл спринт Формулы-3 в Австрии, Джусти — второй, Угочукву — третий
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В субботу, 28 июня, в Шпильберге прошёл спринт шестого этапа Формулы-3 в сезоне 2025 года. Победу одержал австралийский гонщик команды «АРТ Гран-при» Джеймс Уортон. Вторым финишировал француз Алессандро Джусти («МП Мотоспорт»). Третий — американец Уго Угочукву из «Премы».

Формула-3. Австрия. Спринт.

1. Джеймс Уортон («АРТ Гран-при») — 21 круг.
2. Алессандро Джусти («МП Мотоспорт») +0.6.
3. Уго Угочукву («Према») +1.1.
4. Никола Цолов («Кампос») +1.5.
5. Тасанапол Интрафувасак («Кампос») +3.3.
6. Мари Бойя («Кампос») +7.7.
7. Тим Трамниц («МП Мотоспорт») +7.8.
8. Мартиниус Стенсхорн («Хайтек») +9.0.
9. Каллум Войзин («Роден») +9.2.
10. Рафаэл Камара («Трайдент») +9.6.

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