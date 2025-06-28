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Марко согласился с претензией Вольфа по поводу неразумных протестов в Канаде

Марко согласился с претензией Вольфа по поводу неразумных протестов в Канаде
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко согласился с претензией руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа по поводу протестов австрийского коллектива на действия Джорджа Расселла под машиной безопасности в концовке Гран-при Канады.

«Протест, безусловно, был не очень разумным, да», — приводит слова Марко издание GPblog.

Победу в Монреале одержал Расселл. Вторым финишировал четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Третье место занял напарник Джорджа Андреа Кими Антонелли, завоевавший свой первый подиум в «Королевских гонках».

В субботу, 28 июня, на Гран-при Австрии состоится квалификация. Старт назначен на 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, доступную в Матч-центре.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
28 июня 2025, суббота. 17:00 МСК
Не началось
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