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Марко: мы могли стать чемпионами в 2020-м, если бы «Феррари» не мошенничала с двигателем

Марко: мы могли стать чемпионами в 2020-м, если бы «Феррари» не мошенничала с двигателем
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Советник команды «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что коллектив мог побороться за чемпионство в 2020 году, если бы «Феррари» не сжульничала с двигателями.

«Для Макса и для всего «Ред Булл» было здорово, что мы смогли начать сотрудничество с «Хондой» в 2019 году, несмотря на то что они почти заключили сделку с «Заубером». По сравнению с «Рено» это было как день и ночь. На первом тесте было готово пять двигателей. В случае с «Рено» нам повезло, если хоть один из них работал. Это был совершенно другой мир.

Я думаю, мы могли бы побороться за титул в 2020 году, если бы «Феррари», как выяснилось, не мошенничала с двигателем. Это дало «Мерседесу» мотивацию выжать максимум из своей силовой установки и совершить ещё один рывок. «Хонда» также вложила средства, и в 2021 году у нас впервые появился по-настоящему конкурентоспособный силовой агрегат», — приводит слова Марко издание GPblog.

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