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«Впечатляюще». Гонщица-эксперт оценила шансы Ферстаппена на победу в Австрии

«Впечатляюще». Гонщица-эксперт оценила шансы Ферстаппена на победу в Австрии
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30-летняя автогонщица с корнями из Руанды, родившаяся в Бельгии, Наоми Шифф, являющаяся также экспертом канала Sky Sports, оценила шансы четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» на победу на Гран-при Австрии.

«Я бы не стала полностью исключать этого. Вчера «Макларен» казался быстрее на одном круге, так что это определённо будет непростой задачей. Но при этом гоночный темп «Ред Булл» действительно выглядел впечатляюще», — сказала Шифф в эфире Sky Sports.

В субботу, 28 июня, на Гран-при Австрии состоится квалификация. Старт назначен на 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, доступную в Матч-центре.

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