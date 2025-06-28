Норрис лучший в третьей практике ГП Австрии, Пиастри — 2-й, Ферстаппен — 3-й

В субботу, 28 июня, в Шпильберге прошла третья тренировка 11-го этапа Формулы-1 в сезоне 2025 года — Гран-при Австрии. Лучшее время показал гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Второй результат у его напарника Оскара Пиастри. Третий — Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Формула-1. Гран-при Австрии. Третья тренировка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:04.324.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.118.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.210.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.250.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.466.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.694.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.729.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.738.

9. Юки Цунода («Ред Булл») +0.815.

10. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.858.

11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.858.

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.919.

13. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.959.

14. Александер Албон («Уильямс») +0.990.

15. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.002.

16. Оливер Берман («Хаас») +1.042.

17. Пьер Гасли («Альпин») +1.042.

18. Эстебан Окон («Хаас») +1.195.

19. Франко Колапинто («Альпин») +1.222.

20. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.699.