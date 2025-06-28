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Формула-1 — Гран-при Австрии — третья практика

Норрис лучший в третьей практике ГП Австрии, Пиастри — 2-й, Ферстаппен — 3-й
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В субботу, 28 июня, в Шпильберге прошла третья тренировка 11-го этапа Формулы-1 в сезоне 2025 года — Гран-при Австрии. Лучшее время показал гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Второй результат у его напарника Оскара Пиастри. Третий — Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Свободная практика 3
28 июня 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:04.324
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.118
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.210

Формула-1. Гран-при Австрии. Третья тренировка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:04.324.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.118.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.210.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.250.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.466.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.694.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.729.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.738.
9. Юки Цунода («Ред Булл») +0.815.
10. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.858.
11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.858.
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.919.
13. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.959.
14. Александер Албон («Уильямс») +0.990.
15. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.002.
16. Оливер Берман («Хаас») +1.042.
17. Пьер Гасли («Альпин») +1.042.
18. Эстебан Окон («Хаас») +1.195.
19. Франко Колапинто («Альпин») +1.222.
20. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.699.

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