«Слишком много говорит». Марко — о словах Расселла про Ферстаппена в «Мерседесе»

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на высказывание пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла по поводу контракта и места на 2026 год на фоне слухов об интересе немецкой команды к Максу Ферстаппену.

«Что с ним сейчас? Расселл действительно много говорит, но я думал, что у него есть контракт на следующий год. Видимо, это изменилось с Монреаля. Так что эта победа [в Монреале] на самом деле навредила ему. Мы не можем воспринимать это всерьёз. Расселл просто слишком много говорит», — приводит слова Марко издание PlanetF1.

Ранее Марко согласился с претензиями руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа про протесты австрийской команды после Канады.