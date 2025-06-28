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Спринт Формулы-2 в Австрии прерван красными флагами после аварии с переворотом

Спринт Формулы-2 в Австрии прерван красными флагами после аварии с переворотом
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В субботу, 28 июня, в Шпильберге проходит спринт шестого этапа в сезоне-2025 Формулы-2. Он был остановлен красными флагами в самом начале сессии.

Формула-2 2025. Этап 7, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Спринт (28 кругов)
28 июня 2025, суббота. 15:15 МСК
Идёт
1
Йозуа Дюрксен
AIX Racing
2
Пепе Марти
Campos Racing
3
Роман Станек
Invicta Virtuosi Racing

Фото: Кадр из трансляции

На втором круге короткой гонки пилот «Трайдента» Сами Мегетуниф в третьем повороте пошёл в атаку в три ряда по внутренней траектории, но налетел на машину Арвида Линдблада, перевернулся и рухнул на ехавшего снаружи Люка Браунинга, после чего вверх днищем свалился на асфальт.

Фото: Кадр из трансляции

Мегетуниф не пострадал, сообщили комментаторы официальной трансляции.

Формула-2. Австрия. Квалификация

1. Леонардо Форнароли («Инвикта») — 1:15.229.
2. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +0.014.
3. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +0.024.
4. Габриеле Мини («Према») +0.171.
5. Амаури Кордел («Роден») +0.188.
6. Роман Станек («Инвикта») +0.202.
7. Алекс Данн («Роден») +0.214.
8. Йозуа Дюрксен («АИКС Рейсинг») +0.251.
9. Пепе Марти («Кампос») +0.258.
10. Джон Беннет («Ван Амерсфорт Рейсинг») +0.296.

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