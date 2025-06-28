«Немного на 360 градусов». Ферстаппена и Цуноду развернуло в третьей практике ГП Австрии

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» и его напарник японец Юки Цунода в третьей практике Гран-при Австрии стали участниками двух инцидентов с разворотами.
Фото: Кадр из трансляции
Ферстаппен ошибся на выходе из последнего поворота, после чего его развернуло на 360 градусов. Цунода совершил разворот в том же месте. «Да, немного [развернуло] на 360 градусов», — произнёс Ферстаппен по командному радио.
Формула-1. Гран-при Австрии. Третья тренировка
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:04.324.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.118.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.210.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.250.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.466.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.694.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.729.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.738.
9. Юки Цунода («Ред Булл») +0.815.
10. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.858.
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