«Немного на 360 градусов». Ферстаппена и Цуноду развернуло в третьей практике ГП Австрии

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» и его напарник японец Юки Цунода в третьей практике Гран-при Австрии стали участниками двух инцидентов с разворотами.

Фото: Кадр из трансляции

Ферстаппен ошибся на выходе из последнего поворота, после чего его развернуло на 360 градусов. Цунода совершил разворот в том же месте. «Да, немного [развернуло] на 360 градусов», — произнёс Ферстаппен по командному радио.

Формула-1. Гран-при Австрии. Третья тренировка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:04.324.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.118.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.210.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.250.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.466.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.694.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.729.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.738.

9. Юки Цунода («Ред Булл») +0.815.

10. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.858.