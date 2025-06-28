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Фанат бросил кроссовку в Хэмилтона во время автограф-сессии в Австрии

Фанат бросил кроссовку в Хэмилтона во время автограф-сессии в Австрии
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Один из поклонников бросил кроссовку в 40-летнего британского гонщика, семикратного чемпиона Формулы-1 Льиюса Хэмилтона из команды «Феррари» по время автограф-сессии на Гран-при Австрии.

Льюис вышел на пит-лейн, где собрались поклонники. И пока он направлялся к группе фанатов, в его сторону прилетела кроссовка. В Сети предполагают, что один из зрителей хотел получить автограф на своей обуви.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Свободная практика 3
28 июня 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:04.324
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.118
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.210

Формула-1. Гран-при Австрии. Третья тренировка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:04.324.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.118.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.210.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.250.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.466.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.694.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.729.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.738.
9. Юки Цунода («Ред Булл») +0.815.
10. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.858.

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