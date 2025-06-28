Фанат бросил кроссовку в Хэмилтона во время автограф-сессии в Австрии

Один из поклонников бросил кроссовку в 40-летнего британского гонщика, семикратного чемпиона Формулы-1 Льиюса Хэмилтона из команды «Феррари» по время автограф-сессии на Гран-при Австрии.

Льюис вышел на пит-лейн, где собрались поклонники. И пока он направлялся к группе фанатов, в его сторону прилетела кроссовка. В Сети предполагают, что один из зрителей хотел получить автограф на своей обуви.

Формула-1. Гран-при Австрии. Третья тренировка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:04.324.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.118.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.210.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.250.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.466.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.694.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.729.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.738.

9. Юки Цунода («Ред Булл») +0.815.

10. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.858.