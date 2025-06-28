Марти выиграл спринт Формулы-2, который завершился массовой аварией на последнем круге

В субботу, 28 июня, в Шпильберге прошёл спринт шестого этапа Формулы-2 в Австрии. Победу одержал испанский гонщик «Кампоса» Пепе Марти. Вторым финишировал парагваец Йозуа Дюрксен из «АИКС Рейсинг». Третий — чех Роман Станек («Инвикта»).

Спринт завершился столкновением четырёх пилотов на последнем круге. Амаури Кордела, сражавшегося за место на подиуме, развернуло в третьем повороте, и в его автомобиль по очереди врезались Габриэле Мини, Леонардо Форнароли и Джон Беннетт.

Фото: Кадр из трансляции

Формула-2. Австрия. Спринт

1. Пепе Марти («Кампос») — 28 кругов.

2. Йозуа Дюрксен («АИКС Рейсинг») +2.9.

3. Роман Станек («Инвикта») +3.2.

4. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +7.2.

5. Себастьян Монтойя («Према») +8.3.

6. Алекс Данн («Роден») +14.3.

7. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +14.31.

8. Ритомо Мията («АРТ Гран-при») + 14.5.

9. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт Рейсинг») +18.9.

10. Макс Эстерсон («Трайдент») +19.9.