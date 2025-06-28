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Серхио Перес общался с четырьмя командами по поводу возвращения в Ф-1 — beIN

Серхио Перес общался с четырьмя командами по поводу возвращения в Ф-1 — beIN
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Мексиканский экс-пилот «Ред Булл» Серхио Перес контактировал по меньшей мере с четырьмя командами по вопросу возвращения в Формулу-1. Об этом сообщает BeIN Sports.

Как информирует источник, при этом жизнеспособными в настоящий момент являются два варианта, один из которых — «Кадиллак». О том, какая команда является второй в этом списке, не сообщается.

Ожидается, что переговоры Переса с «Кадиллаком» состоятся во время Гран-при Великобритании, который пройдёт с 4 по 6 июля 2025 года.

При этом решение будет принимать именно Перес — «Кадиллак» заинтересован в подписании контракта, в то время как Перес продолжает выбирать между американской командой и ещё одним вариантом.

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