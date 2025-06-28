Юки Цунода вновь не смог выйти из первого сегмента квалификации

Японский пилот «Ред Булл» Юки Цунода стал 18-м по итогам квалификации Гран-при Испании. Юки уступил Максу Ферстаппену 0,25 секунды по итогам первого сегмента квалификации, однако, учитывая плотность квалификации, Ферстаппен закончил сегмент шестым, а Цунода — 18-м, не сумев выйти во второй сегмент квалификации. «Чемпионат» ведёт прямую трансляцию квалификации Гран-при Австрии.

Напомним, лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является Оскар Пиастри из «Макларена». На его счету 198 очков. На втором месте располагается его товарищ по команде Ландо Норрис, в активе которого 176 баллов. Топ-3 замыкает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (155).