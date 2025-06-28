Квалификация Гран-при Австрии остановлена из-за горящей травы

Квалификация Гран-при Австрии Формулы-1 была остановлена красными флагами из-за горящей травы. Во время второго сегмента квалификации пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон выехал за пределы трассы в последнем повороте, после чего трава вспыхнула из-за контакта с раскалённым днищем. «Чемпионат» ведёт прямую трансляцию квалификации Гран-при Австрии.

Фото: Кадр из трансляции

Пожарные быстро устранили возгорание.

Напомним, лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является Оскар Пиастри из «Макларена». На его счету 198 очков. На втором месте располагается его товарищ по команде Ландо Норрис, в активе которого 176 баллов. Топ-3 замыкает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (155).