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Квалификация Гран-при Австрии остановлена из-за горящей травы

Квалификация Гран-при Австрии остановлена из-за горящей травы
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Квалификация Гран-при Австрии Формулы-1 была остановлена красными флагами из-за горящей травы. Во время второго сегмента квалификации пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон выехал за пределы трассы в последнем повороте, после чего трава вспыхнула из-за контакта с раскалённым днищем. «Чемпионат» ведёт прямую трансляцию квалификации Гран-при Австрии.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
28 июня 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:03.971
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.521
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.583

Фото: Кадр из трансляции

Пожарные быстро устранили возгорание.

Напомним, лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является Оскар Пиастри из «Макларена». На его счету 198 очков. На втором месте располагается его товарищ по команде Ландо Норрис, в активе которого 176 баллов. Топ-3 замыкает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (155).

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