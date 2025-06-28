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Норрис выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Пиастри — 3-й, Ферстаппен — 7-й

Норрис выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Пиастри — 3-й, Ферстаппен — 7-й
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл квалификацию Гран-при Австрии. Вторым по итогам сессии стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, третьим стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
28 июня 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:03.971
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.521
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.583

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам квалификации стал четвёртым. Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал шестой результат.

Формула-1. Гран-при Канады. Квалификация

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:03.971.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.521.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.583.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.611.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.792.
6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.955.
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.958.
8. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.161.
9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.305.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1.678.

После второго сегмента выбыли:

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:05.128.
12. Александр Албон («Уильямс») — 1:05.205.
13. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 1:05.226.
14. Франко Колапинто («Альпин») — 1:05.288.
15. Оливер Берман («Хаас») — 1:05.312.

После первого сегмента выбыли:

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:05.329.
17. Эстебан Окон («Хаас») — 1:05.364.
18. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:05.369.
19. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:05.582.
20. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:05.606.

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