Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис прокомментировал победу в квалификации Гран-при Австрии

Ландо Норрис прокомментировал победу в квалификации Гран-при Австрии
,
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал победу в квалификации Гран-при Австрии.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
28 июня 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:03.971
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.521
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.583

«Это был хороший круг, вне сомнений! Первый круг в финале был неплохим, но я знал, что в паре мест можно прибавить, и во втором мне это удалось. Я сделал ровно то, что планировал, и, когда мне это удаётся, всё получается очень здорово. Очень доволен. Отличный день, уикенд пока складывается для меня хорошо, будем поддерживать этот уровень. Прекрасный момент, ведь раньше именно в квалификации у меня чаще возникали сложности. Так что проехать такой круг, как сегодня, было приятно», — сказал Ландо Норрис в эфире Sky Sports после финиша квалификации.

Напомним, компанию на первом ряду ему составит пилот «Феррари» Шарль Леклер. Лидер чемпионата пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал третьим.

Материалы по теме
Норрис выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Пиастри — 3-й, Ферстаппен — 7-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android