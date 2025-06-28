Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал победу в квалификации Гран-при Австрии.

«Это был хороший круг, вне сомнений! Первый круг в финале был неплохим, но я знал, что в паре мест можно прибавить, и во втором мне это удалось. Я сделал ровно то, что планировал, и, когда мне это удаётся, всё получается очень здорово. Очень доволен. Отличный день, уикенд пока складывается для меня хорошо, будем поддерживать этот уровень. Прекрасный момент, ведь раньше именно в квалификации у меня чаще возникали сложности. Так что проехать такой круг, как сегодня, было приятно», — сказал Ландо Норрис в эфире Sky Sports после финиша квалификации.

Напомним, компанию на первом ряду ему составит пилот «Феррари» Шарль Леклер. Лидер чемпионата пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал третьим.