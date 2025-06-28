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Леклер: не могу себе представить, чтобы Ландо проехал такой круг на нашей машине

Леклер: не могу себе представить, чтобы Ландо проехал такой круг на нашей машине
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Австрии.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
28 июня 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:03.971
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.521
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.583

«Я очень доволен. Давно мы не стартовали с первого ряда — в Монако, по-моему, последний раз. Для нас сезон складывается непросто, но мы продолжаем атаковать. В этот уикенд мы подготовили новинки, когда разрывы столь малы, они играют важную роль, так что я благодарен команде. Я очень доволен своим кругом, это хорошее начало уикенда. Мы знаем, что в гонке наша машина обычно лучше, чем в квалификации, так что, я надеюсь, мы сможем оказать завтра больше давления на «Макларен».

Не могу себе представить, чтобы Ландо проехал такой круг на нашей машине, но мы продолжаем работать. Но я не принижаю работу Ландо — он, надо полагать, отлично справился. Поздравляю его, он заслужил. Но завтра, надеюсь, ему будет труднее», — сказал Ландо Норрис в эфире Sky Sports после финиша квалификации.

Напомним, победу по итогам квалификации одержал Ландо Норрис. Лидер чемпионата, его напарник Оскар Пиастри, стал третьим.

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