Пиастри: третьим я финишировать точно не намерен

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Австрии.

«Я так и не начал свой финальный круг из-за проблем впереди: Гасли развернуло в последнем повороте, так что я даже не начал свою попытку. Ландо был быстр весь уикенд, опередить его было бы непросто, но попасть на первый ряд наш темп позволял уверенно. Обидно, когда даже не получаешь шанса, но мы и с третьей позиции можем провести хорошую гонку. Просто иногда бывает, что день не твой.

Наш темп на длинных отрезках выглядит неплохо, хотя «Феррари» тоже смотрится на удивление неплохо, но у нас будет возможность. Третьим я финишировать точно не намерен», — сказал Пиастри в эфире Sky Sports после финиша квалификации.

Напомним, победу по итогам квалификации одержал Ландо Норрис, компанию на первом ряду ему составит пилот «Феррари» Шарль Леклер.