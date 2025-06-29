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Автомобиль Tesla впервые доставил сам себя покупателю

Автомобиль Tesla впервые доставил сам себя покупателю
Tesla Model Y
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Исполнительный директор компании Tesla Илон Маск объявил о том, что электромобиль Tesla Model Y в автономном режиме самостоятельно доставил себя покупателю. Об этом Маск написал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

«Первая полностью автономная доставка Tesla Model Y с завода покупателю через город, включая шоссе, была выполнена на день раньше изначального срока. Поздравляю команду искусственного интеллекта Tesla, как создателей софта, так и создателей чипа, — написал Маск. — Машина доехала в полностью автономном режиме — без человека в кабине или удалённого управления оператором. Насколько нам известно, это была первая полностью автономная поездка по дороге общего пользования без человека в кабине или удалённого управления».

Напомним, автомобили Tesla оснащены системами автономной езды, тем не менее в октябре 2024 года компания также представила беспилотное такси Cybercab.

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