Расселла могут оштрафовать за нарушение в концовке квалификации Гран-при Австрии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл был вызван к стюардам за нарушение, которое он допустил перед решающей попыткой в третьем сегменте квалификации Гран-при Австрии.

Расселл покинул боксы своей команды и выехал на фаст-лейн, не оставив достаточно пространства соперникам, что является нарушением инструкций гоночного директора.

Расселл по итогам квалификации показал пятый результат, однако, вероятно, может получить штраф в одну или три позиции на стартовой решётке.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации занял пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Третьим стал лидер чемпионата Оскар Пиастри.