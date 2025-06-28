Расселл избежал штрафа за инцидент в квалификации Гран-при Австрии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл избежал штрафа за нарушение, которое он допустил перед решающей попыткой в третьем сегменте квалификации Гран-при Австрии. Расселл отделался официальным предупреждением.

Расселл покинул боксы своей команды и выехал на фаст-лейн, не оставив достаточно пространства соперникам, что является нарушением инструкций гоночного директора.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации занял пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Третьим стал лидер чемпионата Оскар Пиастри.

Гонка Гран-при Австрии состоится 29 июня. Начало намечено на 16:00 мск.