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«Не думаю, что мы могли добиться большего». Расселл — о пятом месте в квалификации

«Не думаю, что мы могли добиться большего». Расселл — о пятом месте в квалификации
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал пятый результат по итогам квалификации Гран-при Австрии.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
28 июня 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:03.971
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.521
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.583

«Не думаю, что мы могли добиться большего. В конечном итоге мы знаем сильные и слабые стороны нашей машины, и когда это горячие, абразивные трассы со скоростными поворотами, то это действительно играет против нас и команды вроде «Макларена» вступают в свои права. Ландо сегодня проделал потрясающую работу, но пятое место — это именно то, чего мы ожидали сегодня», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации занял пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Третьим стал лидер чемпионата Оскар Пиастри.

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