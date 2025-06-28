«Не думаю, что мы могли добиться большего». Расселл — о пятом месте в квалификации

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал пятый результат по итогам квалификации Гран-при Австрии.

«Не думаю, что мы могли добиться большего. В конечном итоге мы знаем сильные и слабые стороны нашей машины, и когда это горячие, абразивные трассы со скоростными поворотами, то это действительно играет против нас и команды вроде «Макларена» вступают в свои права. Ландо сегодня проделал потрясающую работу, но пятое место — это именно то, чего мы ожидали сегодня», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации занял пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Третьим стал лидер чемпионата Оскар Пиастри.