Марко объяснил проблемы «Ред Булл» в квалификации Гран-при Австрии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о результатах квалификации Гран-при Австрии, которую Макс Ферстаппен завершил на седьмой позиции.

«Это действительно большой удар, который мы получаем на этой короткой трассе. Решающим фактором стала разница в температуре в сравнении с третьей тренировкой. Управляемость болида менялась в каждой сессии. Это привело к тому, что у всех, кроме «Макларена», возникли проблемы», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации занял пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Третьим стал лидер чемпионата Оскар Пиастри.