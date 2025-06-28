Марко объяснил проблемы «Ред Булл» в квалификации Гран-при Австрии
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о результатах квалификации Гран-при Австрии, которую Макс Ферстаппен завершил на седьмой позиции.
Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
28 июня 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:03.971
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.521
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.583
«Это действительно большой удар, который мы получаем на этой короткой трассе. Решающим фактором стала разница в температуре в сравнении с третьей тренировкой. Управляемость болида менялась в каждой сессии. Это привело к тому, что у всех, кроме «Макларена», возникли проблемы», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.
Напомним, поул-позицию по итогам квалификации занял пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Третьим стал лидер чемпионата Оскар Пиастри.
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