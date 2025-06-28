«Мне пригодился бы ручной тормоз». Ферстаппен сравнил машину «Ред Булл» с раллийной

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сравнил свою машину в квалификации Гран-при Австрии с раллийной машиной, на которой выступает его отец.

«Думаю, посмотрев на сегодняшний онборд отца на Ралли Бельгии, мы примерно одинаково проходим повороты, думаю, мне пригодился бы сегодня ручной тормоз. Не было ни одного поворота, где я был бы доволен машиной. Я даже не знаю, учитывая баланс машины, который у меня был в квалификации. Думаю, завтра мы будем чувствовать себя не лучшим образом», — приводит слова Макса Ферстаппена Viaplay.

Ферстаппен по итогам квалификации показал седьмой результат.