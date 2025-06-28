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«Мне пригодился бы ручной тормоз». Ферстаппен сравнил машину «Ред Булл» с раллийной

«Мне пригодился бы ручной тормоз». Ферстаппен сравнил машину «Ред Булл» с раллийной
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Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сравнил свою машину в квалификации Гран-при Австрии с раллийной машиной, на которой выступает его отец.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
28 июня 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:03.971
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.521
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.583

«Думаю, посмотрев на сегодняшний онборд отца на Ралли Бельгии, мы примерно одинаково проходим повороты, думаю, мне пригодился бы сегодня ручной тормоз. Не было ни одного поворота, где я был бы доволен машиной. Я даже не знаю, учитывая баланс машины, который у меня был в квалификации. Думаю, завтра мы будем чувствовать себя не лучшим образом», — приводит слова Макса Ферстаппена Viaplay.

Ферстаппен по итогам квалификации показал седьмой результат.

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