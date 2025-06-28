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Риккардо не заинтересован в контракте с «Кадиллаком» — Blick

Риккардо не заинтересован в контракте с «Кадиллаком» — Blick
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Бывший гонщик Формулы-1 австралиец Даниэль Риккардо не заинтересован в подписании контракта с «Кадиллаком». Об этом сообщает издание Blick.

Как сообщает источник, в связи с этим Валттери Боттас стал фаворитом на место в американской команде. Ожидается, что вторым пилотом команды станет мексиканец Серхио Перес, который проведёт переговоры с руководством команды во время Гран-при Великобритании, как и Боттас.

Ещё одним кандидатом на место в команде является бразильский резервист «Астон Мартин» Фелипе Другович.

Напомним, Риккардо не завершил прошлый сезон и был уволен досрочно, его в составе команды «Рейсинг Буллз» заменил Лиам Лоусон.

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