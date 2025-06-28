Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Цунода: я устал от того, что всё идёт не так, как мы хотим

Цунода: я устал от того, что всё идёт не так, как мы хотим
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австрии, которую он закончил на 18-й позиции.

«Я чувствую себя плохо, особенно потому, что темп был хорошим на протяжении всего уикенда, а сегодня нужно было всё собрать воедино. Поэтому очень расстраивает, что квалификация не прошла так, как я хотел. Я устал от того, что всё идёт не так, как мы хотим. Нам нужно всё собрать воедино, а разница между первым и вторым кругами была слишком велика. У меня были проблемы с балансом, ощущения от двух попыток были очень разными.

Что-то произошло между этими заездами, и нам нужно выяснить, что изменилось в машине, это могло быть связано с регулировкой закрылков. Первая попытка была достаточно хороша, но у меня не было комфортного ощущения в машине во время второй попытки. Отставание от Макса было не очень большим, и нам нужно много поработать, чтобы машина находилась в более стабильном окне, которое ощущалось бы более надёжным от круга к кругу. Завтра будет трудно, но я сделаю всё возможное, чтобы наверстать упущенное», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.

Материалы по теме
Разгром в квалификации Ф-1! Пилот «Макларена» мощно ответил на аварию в Канаде
Разгром в квалификации Ф-1! Пилот «Макларена» мощно ответил на аварию в Канаде
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android