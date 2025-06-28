Цунода: я устал от того, что всё идёт не так, как мы хотим

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австрии, которую он закончил на 18-й позиции.

«Я чувствую себя плохо, особенно потому, что темп был хорошим на протяжении всего уикенда, а сегодня нужно было всё собрать воедино. Поэтому очень расстраивает, что квалификация не прошла так, как я хотел. Я устал от того, что всё идёт не так, как мы хотим. Нам нужно всё собрать воедино, а разница между первым и вторым кругами была слишком велика. У меня были проблемы с балансом, ощущения от двух попыток были очень разными.

Что-то произошло между этими заездами, и нам нужно выяснить, что изменилось в машине, это могло быть связано с регулировкой закрылков. Первая попытка была достаточно хороша, но у меня не было комфортного ощущения в машине во время второй попытки. Отставание от Макса было не очень большим, и нам нужно много поработать, чтобы машина находилась в более стабильном окне, которое ощущалось бы более надёжным от круга к кругу. Завтра будет трудно, но я сделаю всё возможное, чтобы наверстать упущенное», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.