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Предварительная стартовая решётка Гран-при Австрии Формулы-1

Предварительная стартовая решётка Гран-при Австрии Формулы-1
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Опубликована предварительная стартовая решётка воскресной гонки Гран-при Австрии Формулы-1. На данный момент в ней нет никаких перестановок по сравнению с результатами квалификации, где поул-позишен завоевал представитель «Макларена» Ландо Норрис.

Формула-1. Гран-при Австрии. Предварительная стартовая решётка

1. Ландо Норрис («Макларен»).
2. Шарль Леклер («Феррари»).
3. Оскар Пиастри («Макларен»).
4. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
5. Джордж Расселл («Мерседес»).
6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
8. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
10. Пьер Гасли («Альпин»).
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
12. Александр Албон («Уильямс»).
13. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
14. Франко Колапинто («Альпин»).
15. Оливер Берман («Хаас»).
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
17. Эстебан Окон («Хаас»).
18. Юки Цунода («Ред Булл»).
19. Карлос Сайнс («Уильямс»).
20. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).

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