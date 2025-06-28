«Макс лучший!» Бортолето — о слипстриме от Ферстаппена в квалификации
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Бразильский гонщик «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето высказался о восьмой позиции в квалификации Гран-при Австрии, завоевать которую ему отчасти помог четырёхкратный и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, раздав слипстрим на прямой.
Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
28 июня 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:03.971
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.521
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.583
«Макс всегда даёт мне слипстрим, он лучший! Он всегда очень добр», — сказал Габриэл Бортолето в интервью после квалификации.
Напомним, по итогам квалификации Гран-при Австрии поул-позицию завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым по итогам сессии стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
Макс Ферстаппен по итогам квалификации стал седьмым и будет стартовать с одного ряда с Бортолето.
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