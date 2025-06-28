Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Макс лучший!» Бортолето — о слипстриме от Ферстаппена в квалификации

«Макс лучший!» Бортолето — о слипстриме от Ферстаппена в квалификации
Комментарии

Бразильский гонщик «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето высказался о восьмой позиции в квалификации Гран-при Австрии, завоевать которую ему отчасти помог четырёхкратный и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, раздав слипстрим на прямой.

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация
28 июня 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:03.971
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.521
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.583

«Макс всегда даёт мне слипстрим, он лучший! Он всегда очень добр», — сказал Габриэл Бортолето в интервью после квалификации.

Напомним, по итогам квалификации Гран-при Австрии поул-позицию завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым по итогам сессии стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Макс Ферстаппен по итогам квалификации стал седьмым и будет стартовать с одного ряда с Бортолето.

Материалы по теме
Разгром в квалификации Ф-1! Пилот «Макларена» мощно ответил на аварию в Канаде
Разгром в квалификации Ф-1! Пилот «Макларена» мощно ответил на аварию в Канаде
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android