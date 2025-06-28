«Макс лучший!» Бортолето — о слипстриме от Ферстаппена в квалификации

Бразильский гонщик «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето высказался о восьмой позиции в квалификации Гран-при Австрии, завоевать которую ему отчасти помог четырёхкратный и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, раздав слипстрим на прямой.

«Макс всегда даёт мне слипстрим, он лучший! Он всегда очень добр», — сказал Габриэл Бортолето в интервью после квалификации.

Напомним, по итогам квалификации Гран-при Австрии поул-позицию завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым по итогам сессии стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Макс Ферстаппен по итогам квалификации стал седьмым и будет стартовать с одного ряда с Бортолето.