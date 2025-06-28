Хэмилтон считает, что опередил бы Леклера при идеальном финальном круге

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон остался доволен четвёртым результатом в квалификации Гран-при Австрии Формулы-1.

«Это фантастический результат. Команда здорово потрудилась на базе, чтобы привезти сюда новое днище. Учитывая, что вчера мы были намного дальше, то, что мы в итоге оказались намного ближе и на втором ряду, — это фантастика. Ну а Шарль оказался на первом ряду. Мой последний круг не был идеальным — если бы я его завершил как следует, то был бы вторым. В общем, много позитивных моментов.

Также это был лучший день в плане работы команды, особенно по ходу квалификации: тайминг, информация, которую мы получали о трафике и положении на трассе, — всё было в лучшем виде, топ-уровень. Вот к чему мы стремимся», — приводит слова Хэмилтона ESPN.