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Шарль Леклер высказался о шансах побороться за победу на Гран-при Австрии

Шарль Леклер высказался о шансах побороться за победу на Гран-при Австрии
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер, ставший вторым в квалификации Гран-при Австрии Формулы-1, ответил на вопрос журналистов о том, есть ли у него реалистичные шансы побороться за победу в гонке. В квалификации Леклер проиграл обладателю поул-позишен пилоту «Макларена» Ландо Норрису полсекунды.

«Борьба за победу? Я выложусь по полной! Посмотрим, прямо сейчас у меня нет ответа. Сегодня разрыв был очень большим, но завтра, с учётом необходимости беречь шины, думаю, у нас будет сильная машина. Будет ли она так же хороша, как „Макларен“? Я не знаю. Я сделаю всё, чтобы по максимуму осложнить „Макларену“ жизнь», — приводит слова Леклера ESPN.

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